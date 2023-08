DION, Caroline



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 juillet 2023, est décédée à l'âge de 51 ans, madame Caroline Dion, fille de feu Jacques Dion et de feu Micheline Dion. Elle demeurait à Lévis, native de Saint-Gervais-de-Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 9h00. L'inhumation aura lieu par la suite au cimetière de Saint-Lazare. Elle laisse dans le deuil sa sœur et son frère : Sylvie (Steve Fradet) et Patrick (Jacinthe Bélanger); ses neveux et nièces qu'elle aimait tant: Félix-Antoine et Sophy-Ann Fradet ainsi que Maïka et Logan Dion. Elle laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial tout particulièrement à Renée, Marielle, Louis, Réjeanne et Catherine pour leur précieuse aide, au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis et au Dr Karine Michaud de l'hôpital l'Enfant-Jésus pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer 5151, boul. de l'Assomption Montréal (Québec) H1T 4A9. Des formulaires seront disponibles à l'église de Saint-Gervais. La direction des funérailles a été confiée à la