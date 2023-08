LACHANCE, Gaétan



À son domicile, le 14 juillet 2023, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Gaétan Lachance. Il était l'époux de madame Nicole Hébert, le fils de feu Eva Simms et de feu Eugène Lachance. Il demeurait à Lac-Saint-Charles.Il laisse dans le deuil son fils Ken (Ingrid Carluer); ses petites-filles : Élisa et Élody; ses frères : Jean-Claude et Yvon (Joan Carbonneau) et sa sœur Lyse (Maurice Turmel); ses belles-sœurs de la famille Hébert : Micheline, Claudia (André Consigny), Marjolaine et Jacinthe; ses neveux, ses nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Outre ses parents, il est parti rejoindre son frère Eugène (Lucie Duchesneau) ainsi que sa belle-sœur Huguette (feu Pierre Parent).