VILLENEUVE, Pierrette Robitaille



À l'hôpital du Saint-Sacrement, le 18 juillet 2023, à l'âge de 91 ans et 11 mois, est décédée dame Pierrette Robitaille, épouse de feu monsieur Fernand Villeneuve, fille de feu dame Jeanne Blais et de feu monsieur Henri Robitaille. Elle demeurait à Saint-Émile. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 11h à 13h30.Les cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. de Saint-Émile à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Christiane (Christian Paquet), feu Jacques, Marcel (Sylvette Rhéaume), Nicole (Daniel Barbeau), Johanne (feu Michel Lepire), Jean (Lucie Comeau), Claude (Nicole Girard); ses petits-enfants : Mélanie sa filleule, Michael, Jonathan, Frédéric, Julie, Jennifer, Jean-François, Catherine, Benoît, Vincent, Pascal, Guillaume, Émilie, Cindy, Kathleen; ses dix-huit arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Fernande (feu Noël Lamontagne), feu Madeleine (feu Fernand Parent), feu André, feu Pauline, feu Jean-Claude (Denise Pageau), Mariette (feu Paul-Henri Rhéaume, feu Raymond Renaud), feu Marie-Paule (feu Jean-Marc Lefebvre), feu Maurice (Pauline Herman), Denise (feu Marcel Bussières, Eddy Jenkins), feu Antonio (Huguette Morneau), Noël (feu Denise Verret). Elle était la belle-sœur de feu Gérard Villeneuve (feu Bernadette Beaulieu), feu Léopold Villeneuve (feu Rita Dufour), feu Roger Villeneuve (feu Gilberte Dufour), feu Rita Villeneuve. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces dont Linda sa filleule, cousins, cousines et amis.es. Un sincère remerciement à l'équipe médicale de soins palliatifs de l'hôpital du Saint-Sacrement ainsi que le personnel de la Résidence La Contemporaine pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (pour les soins palliatifs de l'hôpital du Saint-Sacrement), 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél. : 418 525-4385, site Internet : www.fondationduchudequebec.ca . Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.