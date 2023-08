CÔTE, Jeanne D'Arc



Après une longue vie à nous combler de son amour, de sa tendresse et de sa générosité, Jeanne nous a quittés paisiblement le 24 juillet 2023, laissant en souvenir un grand désir de vivre et de détermination. Sa présence rassurante et lumineuse manquera à son époux Lucien Bertrand, à ses enfants Christine (Eric Dumont), France (Jean-Marc Huard), Suzanne, Michel (Julie Bédard) et Brigitte; ses petits-enfants: Dylan, Maxime, William, Ema, Elie ainsi que Beverly. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : Alfred (Claudette Lagacé), feu Claude (Diane Morasse), Gisèle (Ghislain Morasse), Doris (Jacques Morasse), feu Ghislain (Carole Drolet) et Bruno (Brigitte Morasse); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bertrand: Yvonne (feu Denis Massé), Yvette, Thérèse (René Comtois), Marguerite, Catherine, Albert (Denise Labrecque); ses amis: Fernande Beaumont et Pierre Bédard (Barbara Tremblay) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres ami(e)s.Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la fondation du CHU de Québec, hôpital du CHUL https://fondationduchudequebec.org/