FERREIRA, Antonieta

De Resendes



Au centre d'hébergement Notre-Dame de Lourdes, le 19 juillet 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Antonieta Ferreira De Resendes, épouse de feu monsieur Silvestre Silva. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au:le vendredi 4 août 2023 de 19 h à 22 h et le samedi 5 août 2023 de 9 h à 10h15.et de là au cimetière Belmont pour l'inhumation. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Silvestre Humberto (Irène Tremblay), Cesarina (Danis Boulianne), Joseph (Line Tremblay) et Antonio (Michelle Luneau); ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants; son frère Antonio Resendes (Johanne Alexio); sa belle-sœur Isabel Vigario Raposo (feu Dialino Resendes) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du centre d'hébergement Notre-Dame de Lourdes pour leur bienveillance et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 Av. Belvédère #305, Québec (QC) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294, web : https://www.societealzheimerdequebec.com/