TONDREAU, Jean-Guy



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 juillet 2023 à l'âge de 74 ans est décédé monsieur Jean-Guy Tondreau demeurant à Lévis. Monsieur Tondreau a travaillé plusieurs années à la Garde Côtière Canadienne. Originaire de L'Islet, il était le fils de feu dame Antoinette Jean et de feu monsieur Wilfrid Tondreau. Il laisse dans le deuil sa sœur et ses frères: Jacqueline, Jacques (Réjeanne Bouchard), Fernand (Sherry Miller), feu Gilles, ainsi que son amie Marjolaine Beaulieu. Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à Annie-Pier Lessard, travailleuse ainsi qu'à son neveu Patrick et sa nièce Karina pour leur accompagnement, leur aide et leur soutien. Merci également aux membres du personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs attentions et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec, 104-6070, rue Sherbrooke Est Montréal Québec H1N 9Z9. https://poumonquebec.ca/faire-un-don/ Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairejour de la célébration à compter de 10h.suivie de l'inhumation au cimetière paroissial.