BOIVIN, Roscel



À la Villa Mon Repos de Lévis, le 28 juillet 2023, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Roscel Boivin, époux de madame Patricia Doyon, fils de feu Irenée Boivin et de feu Juliette Turcotte. Il demeurait à Lévis et autrefois à Saint-Henri. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils : Régis, Stéphane et Gyno (Vicky Lajoie); ses petits-enfants : Sarah, Jordan (Nadège Couture), Mickaël et Charlotte; ses frères et soeurs : Marcel (Monique Gagnon), feu Raymonde (Jean-Guy Hébert (Pierrette Benguigui)), Jeanne Mance (ami Richard Béland), Léonard Fitzgérald, Clermont (Jacqueline Chabot), Thérèse (feu Jacques Boivin), Philippe, Suzanne, feu Pierrette, Marie et feu Martine; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Doyon : feu Rose-Hélène, Rita (Georges Clément Mercier), Thérèse, Jean-Louis (Louise Lessard), Suzanne (Gaétan Lessard), Robert (Francine Paré), Gaétan (Diane Lessard), feu Antonio (feu Jeanne-D'Arc Duquette), Christiane (Yves Létourneau), Mario (Linda Cliche), Laurent (Henriette Nadeau) et Raymond (Linda Boily); ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la Villa Mon Repos et plus particulièrement à Flora. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Paroisse Saint-Benoît-de-Bellechasse dédié à l'église de Saint-Henri, https://www.sbdb.ca/faire-un-don/.La famille vous accueillera à la résidencele vendredi 4 août de 19h à 22h et le samedi 5 août à compter de 9h.sous la direction du