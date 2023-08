GRENIER, Jacqueline Lagrange



Au CHSLD de Sainte-Marie, Le 28 juillet 2023 à l'âge de 93 ans et 9 mois, est décédée Mme Jacqueline Lagrange, épouse de feu M. Georges Grenier. Elle demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera au funérariumle vendredi 4 août 2023 de 12h30 à 14h30.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son fils Jacques (Martine Carbonneau) et feu Guylain Grenier; ses petites-filles : Jessica (Steven Guité), Audrey et Marily Grenier; ses arrière-petites-filles : Alicia et Justine Guité; ses frères et soeurs : feu Annoncia (feu Noël Turcotte), feu Armand (feu Héléna Vachon), feu Marie-Claire (feu Odina Fleury), Alcide (Thérèse Cloutier), Henri (Jacqueline Bélanger), Yvon (Claire-Hélène Drouin), Huguette (feu Raymond Bilodeau, feu André Robitaille, Henri Cliche) et feu Claude; ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Gilles (feu Monique Veilleux), feu Jeanine (feu Fernand Vachon), Mariette (feu Lucien Ruel), Lorraine (Lévis Giguère) et Jean-Yves (Yves Bouvrette). Elle laisse également dans le deuil sa filleule Lina Turcotte ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Jacques tient à remercier chaleureusement l'ensemble du personnel du CHSLD de Sainte-Marie pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Des dons à la Société Alzheimer Chaudière-Appalacheshttps://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/faire-un-don, paroisse Sainte-Mère-De-Jésus (Fabrique de Sainte-Marie)https://smdj.ca/don-messe-cva