BRISSON, Clément



À la Résidence St-Antoine le 10 avril 2021 à l'aube de ses 83 ans est décédé paisiblement monsieur Clément Brisson, époux de madame Lucie Beaudoin.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h 45.Les cendres seront déposées au Mausolée Catherine de St-Augustin du Cimetière St-Charles. Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses filles: Johanne (Clifford Martin) et France (Daniel Gravel); ses petits-enfants: Michelle (Jacob Christensen), Adam et Scott Martin ainsi que Dany Gravel (Jessy Mayrand-Gosselin; ses arrière-petits-enfants : Jaimeson et Louna, ses soeurs: Marguerite, Jeanne-d'Arc (André Turcotte); ses belles-soeurs et beaux-frères: Claude Beaudoin (Fernande Plante), Yolande Fortier Beaudoin et Yvette Goupil Beaudoin; de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses parents: Lidwine et Alphonse Brisson, son frère Lucien, ses soeurs: Gertrude (Sylvio Girard), Thérèse (Léonce Bouchard), Philippe (Lucille Bolduc), Anne-Marie (Roger Guénard); ses beaux-parents: Maria Corriveau et Alfred Beaudoin; ses beaux-frères et belles-soeurs: Léonard, Georgette (Lucien Rouillard), Juliette (Raymond Lizotte), Rita (Jean Delisle), Roland, O'Neil, Gabrielle (Gaby) et Claire Beaudoin (Justin Mercier), ainsi que ses bons amis qui l'on précédé. La famille tient à remercier la Résidence St-Antoine pour l'attention et les bons soins prodigués ainsi que leur accompagnement. Un merci tout à fait spécial à Madame Louise pour son contact humain auprès de Clément et son réconfort. Merci également au docteur Zihri et à tout le personnel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la Sclérose en Plaques - Division Québec, 245, rue Soumande, bureau # 202, Québec, Québec, téléphone : 418 529-9742, courriel : info.regiondequebec@scleroseenplaques.ca ou à l'Association pulmonaire du Québec 6070, rue Sherbrooke Est, bureau #104, Montréal, Québec, téléphone : 1-888-768-6669, courriel : info@pq.poumon.ca, site web : www.poumonquebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.