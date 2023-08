WATTERS, Michel



À l'Hôpital St-Raymond de Portneuf, le 29 juillet 2023, à l'âge de 83 ans et 5 mois, est décédé monsieur Michel Watters, époux de madame Cécile Giroux, fils de feu madame Françoise Verret et de feu monsieur Georges André Watters. Il demeurait à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 13 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles par la suite. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son frère et ses sœurs : Carole, Pierre (Patricia Lirette), Georgette et Annie (Jacques A Giguère); son beau-frère et ses belles-sœurs : Hélène Giroux (Jean-Louis Cantin), Gilles Giroux (feu Marie-Andrée Leclerc) et Madeleine Giroux(Louis-Marie Côté), ses filleuls : Katy Joannette et Alexandre Cantin. Il est allé rejoindre ses sœurs Lise et Hélène ainsi que son frère Daniel (Huguette Rousseau). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, Téléphone : 418 525-4385, courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca, site web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/Des formulaires seront disponibles sur place.