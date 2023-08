BASTILLE, Jeannine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 juillet 2023, entourée de l'amour des siens est décédée en toute sérénité, madame Jeannine Bastille à l'âge de 69 ans. Elle était la fille de feu Jeanne-D'Arc Labonté et de feu Raymond Bastille. Native de Sully, Pohénégamook, elle résidait à Saint-Pascal de Kamouraska et plus récemment à Saint-Agapit.Elle laisse dans le deuil son fils unique : Frédéric (Cindy Brisson) et son petit-fils Alex Potvin. Elle laisse également dans le deuil son frère Gilles (Suzanne Lambert), ses sœurs: Pauline, Carmen (Sylvain Blondeau) ainsi que ses neveux et nièces, cousins et cousines et plusieurs ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses parents et sa sœur Louisette qui l'ont précédée dans la mort.