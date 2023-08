MIMEAULT, Ghislaine



Au Centre d'hébergement de Rimouski le 27 juillet 2023, est décédée à l'âge de 82 ans et 4 mois madame Ghislaine Mimeault, demeurant à Rimouski, fille de feu monsieur Joseph Mimeault et de feu madame Bernadette Servant.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Tourelle. Elle laisse dans le deuil sa fille Guylaine (Raymond Côté), sa petite-fille Gabrielle Servant-Côté, les filles de Raymond : Annie Côté (Stéphane Chayer) et Marie-Eve Côté (Pier-Luc Wagner), sa soeur Jeanette, les membres de la famille Servant, ses neveux, nièces, cousins, cousines et ses amis-amies. Elle était également la soeur de feu Amanda, feu Raymond, feu Rénald et de feu Ghislain. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du centre hospitalier de Rimouski par l'entremise de l'hôtesse au salon ou par leur site Internet : www.fondationchrr.comVotre présence nous apportera du réconfort. Merci! Un remerciement tout particulier s'adresse à l'équipe du SNT du CLSC de Rimouski pour les bons soins prodigués à ma mère.Sa fille GuylaineLa direction des funéraillesa été confiée à la :