PAQUET, Jean-Guy



À l'hôpital Saint-François d'Assise, Québec, le 11 juillet 2023, à l'âge de 92 ans et 3 mois, s'est éteint monsieur Jean-Guy Paquet, époux de feu dame Fabiola Paradis. Né à Québec le 2 avril 1931, il était le fils de feu dame Berthe Dumont et de feu monsieur Arthur Paquet. Les membres de la famille recevront les condoléances àde 13h30 à 16h30.Monsieur Paquet laisse dans le deuil ses enfants : Daniel (Diane Royer), Mario (Annie Mathieu), Guylaine (Pierre Côté), Marie-Josée (Clément Beaucage); son amie Raymonde Bilodeau avec qui il a partagé de beaux moments; ses petits-enfants : Geneviève (Louis-Charles Tremblay), Sandra (Patrick Cyr), Pierre-Charles (Isabelle Jobin), Renée-Anne (Thomas van Beurden), François, Marie-Pier (Olivier Bibeau), Jessica (Patrick Pageau), Masarah (Serge-Olivier Paquette), Cory (Nadia Kastner); ses arrière-petits-enfants : Lauraly, Alexia, Jack, Florence, Julianne, Henri, Gaïa, Édouard et le futur petit Elliot; ses soeurs : Monique (feu André Gagnon) et Huguette (Henri Labbé), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins(e)s et ami(e)s. Entouré de sa famille,il nous a paisiblement quitté et repose maintenant auprès de ceux qu'il a aimés.