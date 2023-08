FILLION, Richard



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 31 juillet 2023, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Richard Fillion, fils de feu monsieur Alexandre Fillion et de feu dame Thérèse Roussin. Né à Saint-Patrice-de-Beaurivage, il demeurait à St-Antoine-de-Tilly. Il laisse dans le deuil ses soeurs et ses frères : Jeannine (feu Gaston Rhéaume) (feu Michel Dasyliva), Léopold (Johanne Pépin), feu Normand, Michel (Francine Bisson), Gilles (Johanne Turgeon), Carole (Michel Côté), Hélène (André Veilleux), Agathe (Michel Lizotte) et Robert (Chantal Martineau) ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et amis(es).Monsieur Fillion a été confié aux bons soins de