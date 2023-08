MATHIEU, Jules



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 juillet 2023, est décédé Jules Mathieu à l'âge de 94 ans, époux de Gisèle Mercier, fils de feu Irénée Mathieu et de feu dame Marie-Anne Bolduc. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil ses enfants : Yves, Claude, Aline et René (Diane Thibault); ses petits-enfants : Fanny, feu Geneviève, David, Amélie, Vincent, Monia, Frédéric, Véronique, Alex; ses arrière-petits-enfants, sans oublier Réjean Gaumond qui l'a soutenu et accompagné ainsi que ses frères et soeurs : feu Luc, feu Réal, o.m.i., Paul, Thérèse, Claire, o.m.m.i, Jacques, feu André, Pierre, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.Les cendres sont déposées au mausolée du cimetière Mont-Marie de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, G6V 3Z1.