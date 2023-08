MITCHELL, Lionel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 juillet 2023, à l'âge de 92 ans et 6 mois, est décédé monsieur Lionel Mitchell, époux de feu madame Gaétane Côté, fils de feu madame Blanche Couture et de feu monsieur Albert Mitchell. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil ses enfants : Gerry (Francine Breton), Sylvie (Réjean Labonté), feu Guy (Johanne Poulin) et Frank (Guylaine Alain); ses petits-enfants : Bernard Labonté, Geneviève Labonté, Sarah Mitchell, Laurie Mitchell, Laurence Mitchell, Shane Mitchell et Kevin Mitchell; ses arrière petites-filles : Océane et Leyna; ses frères et sœurs : Stella, Mervin, Aylmer, Denis, Gerald, James, Ilona, Nora, Anita, Patricia, Mary, Rose et Edith, ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Site Web : https://fhdl.ca/