AUDET, Lise



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 27 juillet 2023, à l'âge de 74 ans et 4 mois, est décédée madame Lise Audet, épouse de monsieur Raynald Buteau, fille de feu madame Antoinette Verret et de feu monsieur Alphonse Audet. Elle demeurait à Québec.Elle était retraitée du Musée de la Civilisation. Outre son époux Raynald, elle laisse dans le deuil son fils Sylvain Houde (Annick Garneau); ses petits-enfants : Angie, Mika, Louka et Zia; ses petites-filles de cœurs, les enfants d'Annick : Emy et Lyvia; ses sœurs Claire (François Tremblay) et Agathe; les enfants de son conjoint: Véronique et Philippe Buteau (Nancy Turcotte), les enfants de Véronique : Vincent, Elisabeth et Laurianne et la fille de Philippe, Élodie; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Buteau: Alain (Céline), Marielle (Ghislain) et René (Johanne); ses filleuls Jean-Frédéric Garneau et Gabriel St-Pierre; ses neveux Jérémi et Nathaniel St-Pierre, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, sans oublier le père de son fils Jean Houde. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie. La famille tient à remercier l'ensemble du personnel de l'Hôpital Laval pour les soins prodigués et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles sur place, site Web: https://cancer.ca/fr/