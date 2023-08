GIROUX, Alain



À l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery-Hale, le 29 juin dernier est décédé à l'âge de 57 ans monsieur Alain Giroux. Il était le fils de feu Gaston Giroux et de feu Suzanne Hamel. Outre son épouse, madame Francine Drolet, il laisse dans le deuil ses enfants : Pascal (Andréane Poitras), Léanne (Mika Maholy) et Frédéric; sa sœur Rachel; son beau-frère feu Carl Pelletier, ses neveux Xavier et Hugo Arguin, ses cousins et cousines ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances aude 9h30 à 13h30.La famille désire remercier Dr Jean-François Larouche, le personnel soignant ainsi que les intervenantes en soutien psychologique de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery-Hale et tout particulièrement Dre Marie-Christine Lacroix pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Québécoise du cancer (2375, avenue de Vitré Québec (Québec) G1J 5B3).