LESSARD, Michel



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 juillet 2023, à l'âge de 76 ans et 6 mois, est décédé accidentellement, monsieur Michel Lessard, retraité de Bleau Terrassement où il a travaillé avec passion durant plus de 50 ans. Il était l'époux de madame Nicole Therrien, fils de feu madame Rosalina Tremblay et de feu monsieur Alphédor Lessard. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 15 h 15.Il laisse dans le deuil son épouse Nicole Therrien; sa fille et son gendre: Mélissa (Stéphane Plante), ses petits-enfants Xavier et Alexis Plante; sa fille de cœur Marie Josée Paradis (Steve Kallis), sa filleule adorée Amélie Larrivée (Vincent Huot), Alexandre et Cédric Larrivée; ses frères et sœurs: feu Lucette Lessard (feu Denis Tardif), feu Clément Lessard (feu Pierrette Paré), feu Emmanuel Lessard (Mary Reiser), Marcel Lessard (Annie Proust), Agathe Lessard (feu Lionel Poulin), René Lessard (feu Diane Couture), Réjeanne Lessard (feu Gerson Renauld, feu Jacques Gagnon), feu Fernand Lessard, Simon Lessard (Raymonde Fortin), Gaston Lessard (Diane Tremblay), Claire Lessard (Michel Savard), Yvon Lessard (Linda Lindsay), Yves Lessard (Beverly Houston), Serge Lessard (Raymonde Boivin), Gaétan Lessard (Corine Savard); ses beaux-frères et belles-sœurs: Jeannine Therrien (feu Félix Mercier), Pauline Therrien (feu Adrien Poirier), Denise Therrien (feu Léopold Paradis), Jeanne-Aimé Therrien (feu Jules Paré), Armand Therrien (feu Cécile Guay), feu Laurent Therrien, feu Jacques Therrien; son ami de toujours Pierre Kallis et sa conjointe Nicole Paradis; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, téléphone : 418 527-4294, courriel : info@societealzheimerdequebec.com, site web : www.societealzheimerdequebec.com et/ou au Centre de prévention du suicide de Québec 1310, 1re Avenue, Québec, Québec, téléphone : 418 683-0933, courriel : accueil@cpsquebec.ca, site web : www.cpsquebec.ca et/ou à Les Diabétiques de Québec, 979, avenue de Bourgogne, bureau # 180, Québec, Québec, téléphone : 418 656-6241, courriel : info@diabec.com. site web : www.lesdiabetiquesdequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.