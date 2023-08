NADEAU, Vianney " Yann "



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 12 juillet 2023, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Vianney Nadeau époux de dame Jeannine Tremblay. Né à St-Alexandre-de-Kamouraska le 8 janvier 1955, il était le fils de feu dame Carmen Landry et de feu monsieur Dominique Nadeau. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 13h30.Les cendres seront déposées au columbarium La Seigneurie à une date ultérieure. Outre son épouse Jeannine, monsieur Nadeau laisse dans le deuil son fils Éric (Catherine Pépin); ses petites-filles : Annabelle et Laurianne; son fils par alliance Marco Lachance (Johanne Fortier) et son petit-fils Jason Tremblay-Lachance; Marie-Ève Bolduc qu'il considérait comme sa fille; son frère André (Denise Lortie); ses belles-sœurs de la famille Tremblay : Francella (André Grenier), Pierrette (feu Guy Levac), Carmen (feu Jean-Yves Lizotte) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et collègue de travail. Il était également le frère de : Patrice (France Caron), Jean, Marianne, tous décédés. La famille remercie tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site : www.fqc.qc.ca, Tél. : 1-877-336-4443.Les Funérailles sont sous la direction de :