POLIQUIN, Réal



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Réal Poliquin, survenu le 23 juillet 2023, à l'âge de 75 ans. Il était le conjoint de madame Johanne Barnabé, fils de feu dame Isabelle Duchesneau et de feu monsieur Lucien Poliquin. Natif de Saint-Thomas-de-Parent à La Tuque, il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil : sa conjointe Johanne Barnabé; son fils Henrick Poliquin (Dominique Josée Whitty); ses frères et soeurs : Madeleine (Yoland Vachon), Claude, Michel (Gertrude Racine), Jean-Marie (Diane Vallée) et Lise; sa belle-mère Louise Carrier (feu Jean Barnabé); sa belle-soeur Sylvie Barnabé (Jean Gagnon); son beau-frère Christian Barnabé (Annie St-Pierre); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Outre ses parents, il est parti rejoindre ses frères Jean-Yves et Roland (Lise Cormier), de même que sa soeur Jeannine. La famille tient à remercier le personnel de l'unité L-23 en soins palliatifs à l'IUSMQ pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, au 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 1-888-939-3333, site Web : www.cancer.ca