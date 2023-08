BILODEAU, Isabelle Ruest



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 29 juillet 2023, après un long combat contre la maladie et après plusieurs années de courage et de résilience, notre mère Isabelle est allée rejoindre son cher époux feu monsieur Wilfrid Bilodeau. Elle était la fille de feu monsieur Charles-Ernest Ruest et de feu dame Adèle Raymond. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Yves (Lyne Delage), Pierre (Francine Bérubé), André, Carolle (feu André Normand) et Nathalie (Alain Ratté); ses petits-enfants : Bianca, Dominic, Jean-François, Sébastien, Maxime, Étienne, Isabelle, Mario, Audrey et feu Sonny Rapatel, Samuel, Mathieu et Sarah-Maude Ratté ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de : feu Yvon Roy (Louisette Lortie), feu Alphonse, feu Octave, feu Madeleine Ouellette, feu Charles, feu Rolande et feu Gertrude Lang. Elle laisse également dans le deuil sa grande amie Adeline Carbonneau, plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Merci au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués dans la dignité. Merci à la Dre Alexandra Sebastianelli pour ces années de soins marqués de compassion et de générosité envers notre mère. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h 30 à 15 h 30.. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement avec la famille immédiate au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec) 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec Téléphone : 418 525-4385 Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca, site web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/. Des formulaires seront disponibles sur place.