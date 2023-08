CROTEAU, Antonia Roger



Au Jardin des Aînés à St-Édouard-de-Lotbinière, le 24 juillet 2023, à l'âge de 102 ans et 11 mois, est décédée entourée de ses enfants madame Antonia Roger, épouse de feu monsieur Maurice Croteau. Elle était la fille de feu Léonidas Roger et de feu Marie Sévigny. Elle demeurait à St-Apollinaire. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Aline (Jean-Marie-Bédard), Lise (Nazaire Gosselin), Gilles (Louise Robitaille), Roger (Lisette Fortier), Jean-Guy, feu Claudette (Mario Paquin (Josée Marcoux)); ses petits-enfants : Mélanie, Nadine, Patricia, Sébastien, Marie-Ève, Mathieu, Julien, Myriam, Andréanne et ses 13 arrière-petits-enfants; ses belles-sœurs Jeannette Houde (feu Robert Roger), Germaine Desruisseaux (feu Rosaire Roger), Thérèse Croteau (feu Gérard Garneau), Cécile Croteau, (feu Paul Lamontagne). Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs décédés : Gérard (Diana Dubois), Wenceslas (Rita Guérard), Hervé (Laura Courcy), Béatrice (Roger Drolet), Marcel (Huguette Lamontagne), Jean-Raymond (Rolande Barabé), Roland (Jeannine), Lucille (Lucien Sévigny);ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Croteau : Lucien (Ida Martineau), Maria (Henri Noël), Madeleine (Richard Martineau), Armand (Juliette Maurice); plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s, dont Lyne Lambert et Lyne Gingras. Sincères remerciements au personnel de la Maison des aînés de St-Apollinaire, au personnel de la résidence Villa Laurence de Laurier-Station et au personnel de la résidence Jardin des Aînés de St-Édouard (spécialement Marco Leclerc et Julie Desrochers) ainsi que Kimberly Coulombe, Sylvie Blais et Karine Lemay du CLSC de Laurier-Station pour les très bons soins reçus. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 10h.L'inhumation suivra au cimetière paroissial.