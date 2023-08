RENAUD, Claude



Au CHU Hôpital Saint-François d'Assise, le 10 juillet 2023, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Claude Renaud, époux de dame Lise Beaupré, fils de feu dame Jenny Parent et de feu monsieur Louis-Philippe Renaud. Il demeurait à Lac-Saint-Charles, Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale vendredi 4 août 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h.et de là au cimetière paroissial de Loretteville. Outre son épouse Lise Beaupré, il laisse dans le deuil, ses enfants : Pierre-Yves (Diane Tremblay), Lise-Anne (Dean Lund); ses petits-enfants : Audréanne (Mathew D'Arcy), François-Pierre, Emilie-Anne, Lucas, Annika. Il laisse également dans le deuil, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaupré : Jean-Pierre et Marie-Josée, Marie et Sylvain, Jeannette et Jean-Claude, Rémi et Martine, Noël, Dany et Patricia, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.es.Un sincère remerciement au personnel des soins intensifs coronarien et des soins palliatifs de l'hôpital Saint-François d'Assise, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire soit par l'envoie de fleurs, un don à une paroisse ou à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital Saint-François d'Assise), 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél. : 418 525-4385, site Internet : www.fondationduchudequebec.ca .