COURNOYER, Louis



Lucie Marcoux, son épouse, Patrice Cayer Cournoyer, son fils (Cindy McDonald), Daniel, son frère, (Louise Salvcail), Louise et Michèle ses soeurs, Marie-Christine (Martin Bouchard) et Valérie Ouellet ses filles de coeur, Xander et Malia, ses petits-enfants, Marianne et Samuel Bouchard, ses petits-enfants de coeur et toute la famille ont la tristesse de vous faire part du décès deL'inhumation aura lieu le samedi 5 août 2023 à 11 h au Cimetière de Saint-Joseph-de-Sorel, 20 rue Léon-XIII, Saint-Joseph-de-Sorel qui sera suivie d'un verre de l'amitié au Club de Golf Sorel-Tracy Les Dunes situé au 12000 Chemin Saint-Roch, Sorel-Tracy. En souvenir de Louis, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer.