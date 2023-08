LESSARD DEBLOIS, Thérèse



Au CISSS-CA, secteur Etchemins de Lac-Etchemin, le dimanche 16 juillet 2023, est décédée à l'âge de 89 ans et 7 mois, madame Thérèse Lessard, épouse de feu monsieur Lorenzo Deblois. Elle était la fille de feu Philémon Lessard et de feu Marie-Anna Giguère. Elle demeurait à Lac-Etchemin. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire :le samedi 5 août de 9h à 10h45.suivi de la mise en habitacle au columbarium de la maison funéraire Roland Couture & Fils. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Bernard, Martin (France Leclerc), Germain (Louise Morin) et Mario (feu Nathalie Goudreau, Carole Lemay) ; ses petits-enfants : Claudine Deblois (Michel Boudreault-Guay), Julie (Steeve Poulin) et Dominic Deblois (Mireille Marceau-Grimard), Simon Deblois (Kaitlyn Kelly), Chloée (Marc-Antoine Bazinet) et Alexandre Deblois (Laurianne Tardif) ainsi que ses arrière-petits-enfants : Émile, Thomas, Annie-Pier, Ariane, Jérémy, Justin, Félix, Nolan, Emma, Léo et Alfred. Elle était la soeur de : feu Irène (feu Josaphat Bolduc), feu Cécile (feu Raoul Lambert), feu Aurore (feu Georges Poulin), feu Éliane (feu Gérard Maheux), feu Lorenzo (feu Thérèse Boily) et feu Jean-Émile (feu Monique Lessard). De la famille Deblois, elle était la belle-fille de feu Léo Deblois (feu Odile Pouliot) et la belle-soeur de : feu Paul-Emile, feu Claude (Huguette Gagnon), feu Aline (feu Lorenzo Poulin), feu Ghyslaine (Yvon Noël), Jean-Louis (Lise Bolduc), Marius (Nicole Giroux), Gisèle, Camil (Line Mercier) et Diane (feu Damien Godbout). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au personnel du Sanatorium Bégin de Lac-Etchemin pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Sanatorium Bégin, 331, Place du Sanatorium, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0 ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier postal 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4.