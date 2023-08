DUBOIS, Renée



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 juillet 2023, à l'âge de 69 ans, est décédée madame Renée Dubois, fille de feu Rolland Dubois et de feu Fernande Sanschagrin. Elle demeurait à Lévis, secteur Charny. Elle laisse dans le deuil son fils Daniel Côté (Stéphanie Landry); ses petits-enfants : Marianne et Louis; ses frères et soeurs : Jean-Marc (Line Pelletier), feu Jacques (Madeleine Lambert), feu Claude, feu Serge et feu Louise; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Nos plus sincères remerciements au personnel du département des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis https://fhdl.ca/faire-un-don/, dédié aux soins palliatifs. La famille vous accueillera auà compter de 11 h.