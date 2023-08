GAGNON, Albert



Au Centre D'Anjou de Saint-Pacôme, le 2 juin 2023 est décédé à l'âge de 83 ans, monsieur Albert Gagnon époux de dame Ginette Gagnon. Il était le fils de feu François Gagnon et de feu Rita Lavoie. Il demeurait à La Pocatière et était natif de Saint-Gabriel-Lalemant, Kamouraska. Durant sa vie, M. Gagnon fut le cofondateur et le propriétaire de plusieurs entreprises de la région: Gagnon Armature enr. à Saint-Pacôme, le restaurant Opéra à La Pocatière et deux hôtels Le Vieux Moulin à Saint-Pacôme et Lamitek à Saint-Gabriel-Lalemant. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aude 12 h à 15 h 55.et de là les cendres seront déposées au columbarium. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Ginette, ses enfants: Éric (Karine Beaudoin), Annick (Samuel Vinson), son petit-fils Étienne Tremblay. Il était le frère de: Maurice (Lise Meunier), feu Benoît, feu Louise (Fortunat Bouchard), Yvette (feu Oliva Chenard), Michel (Raymonde Chenard), feu Mario, Denise, Roberto (Élianne D'Anjou). De la belle-famille Gagnon, il était le beau-frère de: Réal (Jeanne-D'Arc Lebel), feu Lise (Michel Bourdage). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie les membres du personnel du Centre D'Anjou pour leur soutien, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. Don en ligne : www.fondationhndf.ca