ROBERGE, Georges-Henri



Le 25 juillet 2023, est décédé monsieur Georges-Henri Roberge, à l'âge de 94 ans. Il était le fils de feu dame Marie-Anne Bégin et de feu monsieur Joseph Roberge de Saint-Jean-Chrysostome. Il demeurait à Lévis.au Columbarium duIl laisse dans le deuil ses filles : Diane (Daniel Vallière), Francine (Serge Gagnon), Micheline (Jean-Pierre Huot) et Johane (Yves Noël); sa soeur Jacqueline (feu René Morneau) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Marguerite (Stanley Lee), feu Jeanne-D'Arc (Adrien Fouquet), feu Docteur Roger (Marthe Poulin), feu Paul (Pierrette Blanchette), feu Gustave (Dorice Samson) et feu Marc (Françoise Julien). La famille désire remercier le personnel du Centre d'Accueil Saint-Joseph de Lévis, en particulier celui du 5e étage pour la qualité des services qui lui ont permis de terminer sa vie entre bonnes mains. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les aînés et l'innovation sociale, 1, avenue du Sacré-Coeur, bureau 108 Est, Québec (Québec) G1N 2W1, Tél. : 418 691.0766, https://www.jedonneenligne.org/fondationfais/