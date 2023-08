MERCIER, Rémi



Le 17 juillet 2023, à la Maison d'Hélène, est décédé monsieur Rémi Mercier à l'âge de 83 ans et 5 mois. Il était l'époux de madame Pauline Labrecque et le fils de feu Alfred Mercier et de feu Marie Laverdière. Il demeurait à Saint-Nérée, Bellechasse.et de là, au cimetière paroissial. Outre son épouse, Rémi laisse dans le deuil ses enfants : France (Christian Provençal), Michèle (Jean-Pierre Brochu), Karine (Marc Asselin) et Jean; ses petits-enfants : Élodie Lavertu (Marc-Antoine Lagacé), Odile (Félix Corbeil-Vignola) et Laura Brochu (Félix-Antoine Tanguay), Antoine et Rosemarie Asselin, Élisabeth et Laurence Mercier; ses arrière-petits-enfants : Ludovick et Renaud Lagacé. Il était le frère de : feu Armand (feu Véronique Breton), feu Dorice (feu Maurice Guillemette), feu Liliane (feu Antoine Labbé), Florence (feu Nérée Gagné), feu Noëlla (feu Lucien Gauthier), feu Jeannine et feu Suzanne (feu Daniel Couture). De la famille Labrecque, il était le beau-frère de : feu Daniel (Fernande Roy), feu Jean-Marc (Simone Laverdière) et feu Angèle (feu Jean-Paul Labrecque). Il laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Un merci bien spécial à l'extraordinaire équipe de la Maison d'Hélène, aux intervenantes dévouées du CLSC de Bellechasse et aux médecins Anne-Sophie Bouffard M.D. et Alexandre Ouellet M.D. Remerciements particuliers aux ami(e)s pour leur soutien et visites. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène, 350 Avenue St-David Montmagny (Québec) G5V 4P9, à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis ou à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en Bellechasse (Communauté St-Nérée) 134, rue Principale, Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0. La direction des funérailles a été confiée à la