BÉLANGER, Alexandra Lévesque



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 9 juillet 2023, à l'âge de 96 ans et 1 mois, entourée de l'amour de ses enfants et petits-enfants, est décédée dame Alexandra Lévesque, épouse de feu monsieur Auguste Bélanger. Elle était la fille de feu dame Alice Lévesque et de feu monsieur André Lévesque. Elle demeurait à Québec et était originaire de Saint-Gabriel- Lalemant, Kamouraska.La famille vous accueillera aude 13 heures à 15 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants Céline, Mario (Suzanne Lamarre), Pierre (Colette Sanscartier), Johanne (Jean Langlais), France et André ; ses petits-enfants : Marie-Pierre (Stéphane Gagnon), Isabelle (Dany Fortin), Maxime (Julie Castonguay Guillot), Vincent (Marie-Andrée Lavoie) et Nicolas (Marie-Ève Boudreau) ; ses arrière-petits-enfants : Maxim, Marie-Félix, Arnaud, William, Ariel, Samuel et Vinni ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa fille Nicole qui l'a précédée. Elle était la sœur de feu Andréa (feu Joseph Lévesque), feu Lucie (feu Robert Lévesque), feu Fernande (feu Jules Bélanger), feu Victor (feu Monique Bélanger), feu Gustave, feu Donald, feu Norbert (Yolande Bourgelais), feu Maxime (Géraldine D'Anjou), feu Lionel (Georgette Bérubé), Félix (feu Monique Gilbert), Pierrette (Gilles Demers), Blandine (Gérard Dionne) et feu Daniel (Denise Landry). Elle était la belle-sœur de feu Bernadette (feu Pierre A. Lévesque), feu Émile (feu Irène Bourget), feu Monique (feu Victor Lévesque), feu Germaine, feu Henry, feu Ruth (feu Roger Martin), feu Jean Bernard (Marie-Jeanne Roy), feu Élisabeth (René Quévillon), feu Jacques, feu Pascal (Anne-Marie Beaulieu), feu Louise (Joseph-André Tremblay), Cyrille (Thérèse Beaulieu) et Alfred (Rachelle Beaulieu). La famille désire remercier le personnel et les résidents qui ont eu le bonheur de la côtoyer à la Résidence Au Cœur du Bourg. Un grand merci à tout le personnel du CHSLD Saint-François qui lui ont permis de vivre sa dernière année en toute sérénité, une mention spéciale à Linda, Céline et Fabienne. Finalement un dernier merci au personnel du département A6 de Saint-François d'Assise qui l'ont accompagnée pour les soins palliatifs avec une mention spéciale au Dre Sophie Breton.