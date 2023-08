JÉGOU, Jean-Claude



À son domicile, le 24 juillet 2023, à l'âge de 71 ans et 10 mois, est décédé entouré de l'amour des siens, monsieur Jean-Claude Jégou, époux de madame Paulette Camirand, fils de feu monsieur Jean Jégou et de feu madame Jeanne Monnier. Il demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances auà partir de 14 h,Monsieur Jégou laisse dans le deuil outre son épouse, ses fils : Simon (Amélie Hardy), Alexis (Emmanuelle Marion) et Olivier (Emilie Debatty); ses petits-enfants : Jeanne et Jasmine, Valentin; ses frères, sa soeur et ses belles-soeurs : Yves (Diana Zakaib), Michel (Lise Lacroix), feu Francine, Luc (Johanne Bergeron) ainsi que les membres de la famille Camirand, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du CLSC de Donnacona pour les bons soins prodigués. Compensez l'envoi de fleur par un don à Leucan région de Québec, 2950A, boulevard Laurier, Québec, Qc, G1V 2M4, www.leucan.qc.ca