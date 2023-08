ROBICHAUD, Stéphane



À son domicile, le 10 juillet 2023, à l'âge de 55 ans, est décédé monsieur Stéphane Robichaud, fils de feu Angel Chouinard et de feu Alyre Robichaud, il est aussi allé rejoindre son frère Martin. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, sa belle-mère Diane Fortier et la fille de celle-ci Martine (Stéphane Dion et leurs enfants), les familles Robichaud et Fortier, ainsi que son ami le plus précieux Pierre Bédard. La famille recevra les condoléances aude 9h à 11h15.suivi par l'inhumation des cendres au même endroit. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer adressé au 2375, avenue de Vitré, Québec, Québec par téléphone : 418 657-5334 ou sur site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.