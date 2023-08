SAVARD, André



À la Résidence l'Estacade, le 24 juin 2023, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur André Savard, époux de feu dame Madeleine Caron, fils de feu monsieur Roméo Savard et de feu dame Paméla Richard. Il demeurait à St-Raymond. La famille recevra les condoléancesde 9 h à 11 h.L'inhumation suivra au cimetière de St-Basile. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Monsieur Savard laisse dans le deuil ses enfants : Chantale (Alain Leclerc), Andrée Anne (Hugues Boucher) et Jonathan (Karine Amair); ses petits-enfants : Gabriel Leclerc (Andréanne Teasdale), Marie-France Leclerc (Samuel Langlois), Olivia Leclerc (Jonathan Girard), Félicia Leclerc, Charlotte Boucher (William Rousseau), Mathis Boucher, Jérémy Savard (Andréa Chantal) et Sara-Maude Savard; son arrière-petite-fille : Lenna Leclerc; ses frères et sœurs : Florence (feu Hervé Morissette, feu Alfred Marcotte), feu Lorraine (feu Fernand Marcotte), feu Gilbert (Louisette Martel), feu Colette (feu Jean-Paul Chantal), feu Jean-Marc (Diane St Laurent, feu Claudette Tardif) et Richard (Lucille Pascal); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Caron : Louis-Marie (Denyse Bélisle) et Denyse; son ami proche : Donald Gervais (Louise Martel); ses ami(e)s de l'Estacade et du chalet ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence l'Estacade pour leur dévouement, toutes les petites attentions et pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumonologie de Québec : https://iucpq.qc.ca/fr/fondation#