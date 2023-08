MERCIER, Yves



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 juillet 2023, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Yves Mercier, conjoint de madame Guylaine Labrecque. Il était le fils de feu Ferdinand Mercier et de feu Rose-Anna Aubin. Il demeurait à Saint-Damien-de-Buckland.La famille recevra les condoléances à lade 10h30 à 13h55.Les cendres seront déposées au columbarium du cimetière de Saint-Damien. Il laisse outre sa conjointe ses frères et sœurs : Lauréat (Yolaine Poirier), Georgette (Donald.E Lachance), Donald (Francine Maheux), Gérald (Lucie Tanguay), Liliane (Roger Therrien), Anita (Michel Labbé), Régent (Nicole Blais) et sa filleule Marianne Mercier Therrien; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Labrecque : Daniel (Carole Béland), Rénald (Linda Côté), Rock, France (Martin Goulet) et Rémi (Barbara Plante). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces qui comptaient beaucoup pour lui; oncles et tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Merci spécial au Dre Viannique Rolland, spécialiste en ORL à l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à Yves. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles à la salle. Les arrangements funéraires ont été confiés à la