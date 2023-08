BERGERON, Jeanne



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 mai 2023, à l'âge de 100 ans, est décédée dame Jeanne Bergeron, épouse de feu monsieur Georges Garneau. Elle était la fille de feu dame Hélène Langlois et de feu monsieur Joseph-Henri Bergeron. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michèle (Maurice Guimont), feu Pierre (Marie-Anne Morel) et la mère de ses enfants Micheline Ally, Denis (Annabelle Voegeli), Marc, Hélène (Man Truong Pham), Daniel (Diane Duchesneau); ses petits-enfants : Jean-Frédéric, Anne-Sophie, Kevin, Serina, Nicolas, Philippe, Jérémie et Charles; ses arrière-petits-enfants : Louis-Félix, Annabel, Anthony, Christophe et Sophia ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Joseph-Henri (feu Yvette Nolet) feu Roland (feu Rachel St-Pierre) et feu Jean-Paul (Thérèse Corriveau). La famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignes de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix. La famille vous accueillera auà compter de 12 h pour recevoir les condoléances.Si vous désirez assister virtuellement aux funérailles, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site web au www.groupegarneau.com le lundi 7 août à 13 h, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".