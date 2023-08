GOURDES, Michèle Goulet



Au CHUL, entourée de ceux qu'elle aimait profondément, le 18 juillet 2023 à l'âge de 81 ans, est décédée madame Michèle Gourdes, épouse de monsieur Claude Goulet. Elle était la fille d'Albert Gourdes époux en premières noces de feu Cécile Prévost et en secondes noces de feu Évelyne d'Anjou. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :de 9 h à 12 h,La mise en niche se fera au cimetière Notre-Dame-de Belmont ultérieurement. Outre son époux Claude Goulet, elle laisse dans le deuil ses enfants Éric (Marie-Josée Leblanc) et Marie-Andrée (Michel Leblanc), ses petits-enfants adorés Christophe, Syriane, Philippe, Frédérique et Thomas, ses frères et soeurs Jacques (feu Carole Martineau), Louise, Charlotte (feu Lorain Mercier), feu Jean-Pierre (Jocelyne Rouleau), Denise (feu Yvon Carrier), Suzanne, Danielle (Gilles Gagnon) et Céline (Dave Mercier), ses beaux-frères et belles-soeurs Roger (feu Louise Dion) Jocelyne (feu Denis Boucher), Michel (Lucille Tremblay), Diane, Serge (Huguette St-Louis) et Christiane (Pierre Proulx) ainsi que plusieurs neveux et nièces et de précieux amis. La famille tient à remercier Dre Isabel Larochelle qui a toujours été disponible et présente depuis tant d'années. Nous tenons aussi à remercier l'équipe de l'unité de soins de la résidence Ekla qui a su prendre soins de maman au cours des deux dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.