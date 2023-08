ALLISON, Thérèse



À l'Hôpital Saint-François D'Assise, le 14 juillet 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Thérèse Allison, épouse de feu monsieur Lionel Perreault-Bourboing, fille de feu monsieur Alphonse Allison et de feu dame Zélia L'Heureux. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lyne, Réjean (Gabrielle Bolduc) et Christian (Anne Gauthier); ses petits-enfants : Mélissa (Sébastien Alain), Miguel (Marie-Ève Pouliot), Jeremy (Amber Jury) et feu Annie ; ses arrière-petits-enfants : Alexandre, Florence, Mathieu et Thomas; ainsi que plusieurs neveux et nièces des familles Allison, Perreault, Gosselin, Villeneuve et Huot, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre tous ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédée. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur dévouement et les bons soins prodigués.