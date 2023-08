Action collective autorisée au Québec contre Capital One et Amazon

Capital One, une banque américaine ayant des activités au Québec, aurait fait preuve de négligence en omettant de protéger de manière adéquate les informations personnelles de ses clients lors d’un vol de renseigments personnels en 2019.

Le juge Bernard Tremblay de la Cour supérieure a autorisé mardi une action collective contre Capital One Bank (Canada Branch) Capital (Financial Corporation) et Capital One Bank (USA), National Association et contre la défenderesse Amazon.com inc., dans le cadre d’un accès non autorisé par une ancienne employée d'Amazon, Page A. Thompson, aux renseignements personnels initialement recueillis par Capital One.

Ces bris de confidentialité affectent environ six millions de résidents canadiens et 100 millions de résidents américains.

En ce qui concerne les Canadiens, environ un million de numéros d’assurance sociale ont été compromis lors de l’incident, selon les demandeurs.

Les produits les plus populaires de Capital One sont les cartes de crédit utilisées par les clients de Costco, de la Baie d’Hudson et de Saks. En 2021, Capital One a toutefois mis un terme à son association avec Costco.

Le géant Amazon est également en cause, puisqu’il a fourni à Capital One l'espace infonuagique permettant le stockage d'une imposante quantité de renseignements personnels.

Négligence et retard de divulgation

Les informations personnelles et privées ont été compromises par un incident survenu le ou vers les 22 et 23 mars 2019, selon le Groupe de droit des consommateurs le cabinet d'avocats représentant les demandeurs.

Le recours collectif allègue que Capital One a fait preuve de négligence en omettant de protéger de manière adéquate les informations personnelles des Membres du Groupe (y compris en les cryptant correctement), en compromettant les informations personnelles de leurs clients et en permettant un accès non autorisé à un tiers.

En outre, le recours collectif allègue que Capital One a retardé la notification aux membres du groupe du vol, qui aurait été découvert le 17 juillet 2019, mais divulgué au public seulement le 29 juillet 2019.

Des dommages réclamés



Les dommages réclamés par les demandeurs sont de trois ordres: pécuniaires, non pécuniaires et punitifs. Les demandeurs veulent notamment se voir rémunérés pour les coûts de la surveillance de leurs comptes et relevés de leurs cartes de crédit Capital One pour une durée supérieure à deux ans.