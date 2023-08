Annie Larouche devient présidente de l'Alliance

La Québécoise Annie Larouche a été nommée, jeudi, la présidente de l'Alliance de Montréal.

Ainsi, elle devient la première femme présidente d’une organisation sportive professionnelle à Montréal.

Larouche était auparavant la vice-présidente opérations de la formation montréalaise, qui évolue dans la Ligue élite canadienne de basketball (LECB) depuis sa création en 2021.

«Annie Larouche a fait un excellent travail en tant que personne-ressource dans la LECB en préparant le lancement d’une équipe d’expansion à Montréal, puis en lançant l’Alliance de Montréal, et maintenant en renforçant sa position sur le marché québécois, a déclaré Mike Morreale, commissaire et cofondateur de la LECB, dans un communiqué. Sous son leadership, l’équipe a établi une base de partisans passionnés, a amélioré ses performances sur le terrain et a eu un impact majeur sur la scène du basketball à Montréal. Nous sommes heureux de reconnaître ses réalisations par cette promotion bien méritée au poste de présidente de l’équipe.»

En deux saisons, l’Alliance s’est classée parmi les meilleures équipes en terme d'assistance dans la LECB et a réalisé une première dans la ligue avec plus de 1000 détenteurs de billets de saison en 2023.

Auparavant, Larouche a oeuvré pendant 25 ans au sein des Alouettes de Montréal.