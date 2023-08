Atteint d’un parasite rare qui l’a rendu à moitié aveugle, il appelle à la vigilance

Un homme des Laurentides veut sensibiliser la population à propos d’une infection de la cornée qui s’attrape dans l’eau et qui lui a fait perdre l’usage d’un œil ainsi que sa qualité de vie.

«Je veux au moins informer les gens, parce que ça aurait tellement été facile à éviter», déplore Sylvain Daoust, atteint de la kératite à Acanthamoeba.

C’est à son retour de Cuba, en janvier dernier, que le Laurentien consulte son optométriste après avoir remarqué qu’il avait les yeux très rouges et une vision trouble depuis quelques jours. Il se fait alors prescrire des gouttes, mais puisque son état ne s’améliore pas, que son œil continue de le faire souffrir et qu'il ne voyait plus clair, il est transféré d’urgence en ophtalmologie à l’hôpital de Saint-Jérôme.

«Pendant un mois, j’ai vu différents spécialistes et ils ont finalement fait des prélèvements. On m’a ensuite annoncé [la nouvelle] », ajoute celui qui ne sait absolument pas comment il a contracté le parasite.

L’infection parasitaire encore assez méconnue touche habituellement la cornée des gens qui portent des lentilles cornéennes et engendre souvent une perte de la vue permanente pouvant aller jusqu'à la perte complète de l'œil.

En plus de la douleur physique, les patients qui en sont affectés vivent souvent de l'isolement et ont régulièrement besoin d'assistance.

«Je dois mettre des gouttes jour et nuit, je suis devenu très sensible à la lumière, le soleil est insupportable, ça me donne de graves migraines [...] Moralement aussi c'est difficile», déplore l’homme qui a subi une greffe de la cornée en mars dernier dans le but d'améliorer sa vision.

En arrêt de travail depuis janvier l'homme qui était directeur de compte pour Horizon mobile a complètement perdu la vue dans son œil droit et passe plusieurs heures par jour dans le noir afin de protéger ses yeux sensibles.

«Pour moi, c’est important d’en parler, de renseigner les gens, parce qu’une fois que tu contractes cette infection, ça hypothèque un an de ta vie», explique celui qui a pourtant toujours été très vigilant avec ses lentilles cornéennes.

Phénomène inquiétant

À Montréal, on traite tous les patients de la région. Annuellement, entre 30 et 40 personnes en sont atteintes, mais plusieurs facteurs inquiètent les Drs Tanguy Boutin de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et Samir Jabbour du CHUM qui suivent de près l’évolution de ce parasite.

«Malheureusement, les médicaments qu’on utilise, ce ne sont pas des antibiotiques, mais des agents toxiques utilisés à long terme. On a beaucoup de difficulté à y accéder à cause des pénuries de médicaments [que les fabricants de médicaments peinent à fournir]», relate le Dr Samir Jabbour, ophtalmologue et spécialiste de la cornée au CHUM.

De plus, les patients atteints de cette infection deviennent plus résistants aux médicaments, ce qui nécessite des interventions plus invasives comme une opération ou des procédures complexes afin de se procurer une médication provenant de l’autre côté de la frontière.

«Dans le cas de M. Daoust on a dû faire faire des demandes spéciales auprès de Santé Canada afin de se procurer de la Miletéfosine [un médicament non disponible au Canada]», ajoute-t-il.

Le médicament très dispendieux fera bondir à 450$ par semaine la facture de la médication nécessaire à Sylvain Daoust pour passer à travers ses journées. Il se considère tout de même chanceux d’y avoir accès.

Alors qu’il ne peut toujours pas reprendre le travail, M. Daoust fait de la prévention dans son entourage et sensibilise ses proches à propos de l’infection dont il est atteint.

«Les gens n’y sont pas sensibilisés, ils ne savent pas ce que ça peut avoir comme répercussion [...] il faut que les gens soient plus informés lorsqu'ils achètent des lentilles cornéennes. On doit avertir ceux qui en porte de ne pas les garder pour aller se baigner, ou au spa et dans la douche», conclut-il.

Boite Info:

La kératite à l’Acanthamoeba se contracte lorsque de l'eau pénètre dans des microfissures à la surface de l’œil, 83% des patients infectés portent des lentilles cornéennes au moment de la contamination. Sur le groupe Facebook appelé Acanthamoeba Keratitis Global Support Group dont Sylvain Daoust est membre, il observe que de nouvelles personnes affectées par l'infection se joignent au groupe tous les jours.

De nombreux cas sont rapportés en Angleterre où 19,5 personnes par million sont actuellement atteintes de la maladie.

Il est possible de contracter ce parasite de différente façon, notamment lorsqu’on se baigne dans un lac, une piscine ou encore sous la douche.

Les symptômes sont similaires à n’importe quelle infection de l’œil, comme des rougeurs, une sensibilité à la lumière, une douleur oculaire, une sensation de corps étranger dans l’œil ou une baisse de vision. En cas de doute, mieux vaut consulter son optométriste.

Pour ne pas contracter l’infection, il est recommandé de retirer ses lentilles cornéennes avant de se baigner, de privilégier les lentilles cornéennes quotidiennes jetables, de ne pas les porter de façon prolongée plusieurs jours ou encore de changer d’étui à lentilles cornéennes chaque mois.

Les premiers traitements utilisés sont des gouttes, comme de la Chlorhexidine. Des médicaments oraux peuvent également être prescrits et une greffe de la cornée peut être réalisée pour les cas où l'œil serait trop infecté.