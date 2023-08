Avenue Christophe-Colomb: un petit combat prétentieux, ignorant et moralisateur

Faisons un peu de science-fiction: nous ne sommes pas en 2023, mais en 2323, donc dans 300 ans.

Des gens du futur se penchent sur nous.

Ils regardent nos autos, nos maisons, nos vies, notre mentalité, et se disent: «Quels attardés, quels naïfs!»

Prétention

Peut-être aussi qu’ils se fâchent et disent: «Quels voyous, quels irresponsables!»

Mais c’est de la science-fiction, souvenez-vous.

Vous et moi sommes donc subitement télétransportés dans ce futur et nous rencontrons nos examinateurs.

Nous leur dirions sans doute: «Euh, ça peut vous sembler bizarre, mais c’est ainsi qu’on pensait et qu’on vivait à notre époque.»

Nous trouverions leur jugement injuste, simpliste et dénué de contexte.

Nous les trouverions terriblement prétentieux d’apposer les critères moraux de leur époque sur la nôtre.

Cela revient non seulement à se poser en juge du haut des airs, mais à faire comme s’il était possible d’arrêter l’horloge morale pour l’éternité afin que les valeurs d’une époque deviennent celles de toutes les époques.

Des gens qui n’ont rien de mieux à faire s’activent présentement pour que l’avenue Christophe-Colomb à Montréal soit rebaptisée.

J’espère que vous n’êtes pas étonné.

Aux États-Unis, on s’en prend depuis longtemps à Washington et à Jefferson parce qu’ils pensaient comme des bourgeois de leur époque, et même à Lincoln, qui a aboli l’esclavage, parce qu’il se permettait des remarques sur les Noirs qu’on ne ferait plus aujourd’hui.

Dans le cas de Colomb, vous devinez l’acte d’accusation: un impérialiste ayant ouvert la voie au massacre des indigènes et au commerce des esclaves.

Notre civilisation occidentale, avec ses bons et ses mauvais côtés, est évidemment indissociable des expéditions transatlantiques et des conquêtes territoriales violentes.

À partir du moment où les moyens techniques de voyager loin devenaient disponibles, et avec eux la possibilité de s’enrichir, vous pensez que chacun serait resté dans son coin?

De petits détails «amusants» sont cependant à noter.

Avant l’arrivée de Colomb dans les Caraïbes, les Kalinago, les Arawaks et les Tupinamba (Whitehead, 1982) pratiquaient le cannibalisme lors des rites funéraires.

Les Aztèques jetèrent aux flammes des dizaines de milliers de personnes pour célébrer la construction du principal temple de Tenochtitlan (Mexico).

Avant l’arrivée des Européens, l’esclavage existait depuis des siècles sur tout le continent américain.

Il n’avait d’ailleurs rien de proprement racial. On réduisait à l’esclavage les prisonniers des guerres.

Et si on définit comme un génocide une opération visant à liquider physiquement toute une communauté, je me demande si nos écoles enseignent le massacre des Hurons par les Iroquois vers la fin des années 1640.

Une poignée survécut et se réfugia dans la région de Québec.

Ennemis

Hormis l’Ukraine, notre époque est aussi le théâtre de guerres dont nos débaptiseurs de rues et nos déboulonneurs de statues ne semblent guère se préoccuper: Congo, Éthiopie, Somalie, Yémen, etc.

Le justicier moralisateur a trois ennemis jurés: les faits inconvenants, le contexte et la complexité.