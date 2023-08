CARRIER, André



Au CHSLD de Ste-Marie Beauce, le 12 juillet 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur André Carrier époux de feu madame Louisa Couture. Il était le fils de feu Aristide Carrier et de feu Belzémire Morin. Il demeurait à St-Lambert de Lauzon. La famille vous accueillera à lale vendredi 4 août de 19 h à 21 h, le samedi 5 août de 9 h à 10 h 30.. Il laisse dans le deuil ses enfants : Gilles (Monique Morin), Jocelyne (Bertrand Dubois) et Yvan (Céline Bussière); ses petits-enfants: Isabelle (Denis Dubois), David (Lisa Papworth), Jean-François et Alexandra Carrier (Philippe Audet-Jacquemin), Véronique (Philippe Plante) et Marie-Christine Dubois (Nicolas Chabot-Desserres), Jean-Philippe Carrier (Élisabeth Nault); ses arrière-petits-enfants: Guillaume et Charlotte Dubois, Lucas, Mila et Eden Carrier, Christophe, Charlie et Louis Carrier, Eliot et Victoria Martin, Arnaud et Clément Carrier; ses frères et sœurs Carrier: feu Herve (Thérèse Roy), Louisette (feu Gustave Topping), feu Raynald (feu Lucille Vaillancourt), Germain (Denise Hudon) et feu Jean-Claude (Paulette Losier); ses beaux-frères et belles-sœurs Couture: feu Oscar (feu Rosa Labonté), feu Wilfrid (feu Laurette Blackburn), feu Rose Alma, feu Bertha (feu Honorius Tourigny), feu Edmond (feu Gilberte Lescault), feu Yvonne (feu Jean-Paul Dumont), feu Adrien (feu Maria Camiré), feu Noëlla (feu Marcel Dumont), feu Florence (feu Fernand Fauteux), Marie-Paule (feu Fernand Larose), feu Rosaire (feu Thérèse Morin) et feu Benoit (Solange Pouliot). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Des dons au Groupe d'Accompagnement Jonathan https://www.groupejonathan.ca/faire-un-don seraient appréciés. Un remerciement particulier au personnel soignant du CHSLD pour leur empathie et les bons soins prodigués. Un merci spécial à sa sœur Louisette pour sa gentillesse et bienveillance auprès de André. La direction des funérailles est confiée à la