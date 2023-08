BOUCHER, Maurice



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 23 juin 2023, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Maurice Boucher, époux de feu madame Louise Sheedy, fils de feu Georges Boucher et de feu Amanda Fournier. Il demeurait à Lévis. Il était le frère de feu Marcel Boucher (feu Jeannine Turgeon), feu Robert Boucher (feu Jeannine Vallières), feu Lucille Boucher (feu Gérard Laverdière), feu Carméline Boucher (feu Jacques Paradis), feu Clémence Boucher (feu Camille Roy) et de feu Marie-Paule Boucher (feu Jean Bégin); le beau-frère de Carmel Sheedy (feu Jean-Marie Provençal), feu Marthe Sheedy, feu André Sheedy (feu Claudette Couture) et de Gervaise Sheedy. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, autres parents, ami(e)s, de nombreux collègues et ami(e)s de la CSN, de l'ORCSN ainsi que de l'AQDR. Sincères remerciements au personnel du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis et plus particulièrement au personnel du 5ème étage du Pavillon Saint-Joseph, au Dre Catherine Jean et aux médecins qui ont été de garde lors de son séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, https://www.mspdulittoral.com/faites-un-don/. La famille vous accueillera auà compter de 9h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le lundi 7 août à 11h30 en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".