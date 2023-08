BERTHIAUME, Blandine Jalbert



À l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 juillet 2023, à l’âge de 92 ans, est décédée Mme Blandine Jalbert, épouse de feu M. Jean-Louis Berthiaume. Native de Saint-Elzéar, elle demeurait à Sainte-Marie. Maintenant repose en paix, tu resteras à jamais le plus beau chapitre de notre vie. La famille vous accueillera au :Les condoléances : le samedi 5 août 2023 de 9h00 à 10h45.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil : ses enfants : Clémence (Serge Marcoux), feu Ghislain, Laurier et François, ses petits-enfants : Patrice (Mélissa Simoneau), Sylvain (Marie-Pier Parent), Benoit (Angie Landry), Rosalie (Mikael Duval), William et Megane ainsi que ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs : feu William (feu Madeleine Cyr), feu Jacqueline (feu Lionel Lehoux), feu Philippe, feu Jean-Louis (Marthe Lehoux), feu Alphonse (Réjeanne Lehoux), feu Fernand, feu Marcel, Flore (Jean-Denis Jacques), feu Guy, feu Gaétane (feu Réal Sylvain), Claude (Diane Boucher), Diane (Michel Côté) et feu Oliva, ses beaux-frères et belles-soeurs : Laurette (feu Clément Laplante), feu Armand (feu Madeleine Berthiaume), feu Rose-Annette (feu Réal St-Hilaire), feu Marguerite (Joseph-Arthur Marcoux, Marie-Stella Talbot), Gérard (feu Marielle Laplante), feu Léandre (Yvette Berthiaume, feu André-Guy Lehoux), feu Conrad, feu Robert (Gabrielle Simard), Lionel (Louise Simard), feu Denise (feu Benoit Champagne), Henri (Ginette Marcoux), feu Jean-Denis (Denise Dumais) et Pierrette (Michel Lachance). Il laisse également dans le deuil ses filleul(e)s Claude Jalbert, feu Léonard Berthiaume, feu Richard Laplante, Sylvain Marcoux, Carmelle Berthiaume et Carole Lehoux ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Dons suggérés : Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus (Fabrique de Saint-Elzéar) https://smdj.ca/don-messe-cva