BÉGIN, Huguette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 14 juillet 2023, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Huguette Bégin. Elle était l'épouse de feu monsieur Jean-Claude Plamondon, fille de feu dame Yvonne Renaud et de feu monsieur Joseph Godefroy Bégin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Isabelle (Guy Mathieu), Marie-Claude (Guy Poulin) et Mathieu (Tijana Gonja); ses petites-filles : Océane, Sarah-Éloïse, Marion, Marie-Jeanne et Camille; ses frères et sœurs: Fernande (feu Eugène Goulet), Marie-Claire (Paul Bisson). Elle était la sœur de feu André (feu Jacqueline Blouin), feu Marcel (feu Carmen Caron), feu Lucille (feu Jacques Trottier), feu Yvon (Fleurette Bélanger), feu Rita (feu Étienne Boutet), feu Denise (feu Lionel Pagé), feu Jacques (feu Hélène Morency) et feu Nicole (feu Georges-Antoine Simard). Sont également affectés par son départ ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Plamondon : feu Raymond (Lucille Déry) et Denise (Gaston Nadeau); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, au 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, site Web : www.societealzheimerdequebec.com