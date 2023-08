TALBOT, Jean-Claude



Le 28 juillet 2023, à l'âge de 85 ans est décédé monsieur Jean-Claude Talbot. Il laisse dans le deuil son épouse madame Marcelle Vachon, ses 2 filles Nathalie et Sonia, ses 4 petits-enfants, Antoine, Claudia, Alexina et Étienne, leurs conjoints conjointes, ses sœurs et frères, beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces.La famille tient à remercier le personnel du Manoir Le Beau Rivage pour leurs bons soins.