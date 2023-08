FORGET BREULEUX, Nicole



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 14 juillet 2023, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Nicole Forget, épouse de feu monsieur Jean-Paul Breuleux. Native de Montréal, elle était la fille de feu madame Berthe Depatie et de feu monsieur Henri Forget. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport).L'inhumation suivra au cimetière de Ste-Thérèse. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraireMadame laisse dans le deuil sa sœur Mignonne Allaire; ses neveux dont son filleul Michel (Pascale Robert), André, Daniel et Pierre Allaire ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel Sarrazin, 2101 Chemin Saint-Louis, Ville de Québec, QC G1T 1P5 www.michel-sarrazin.ca