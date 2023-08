BEAUPRÉ, Jacquelin



Au centre d'hébergement de Donnacona, le 13 juillet 2023, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Jacquelin Beaupré, époux de feu dame Madeleine Falardeau, fils de feu monsieur Lucien Beaupré et de feu dame Jeannette Turgeon. Il était natif de St-Léonard-de-Portneuf. La famille recevra les condoléancesde 9 h 30 à 11 h.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Monsieur Beaupré laisse dans le deuil sa fille unique : Mélanie (Benoît Gingras); ses petites-filles adorées : Lydia et Élodie; ses frères et sœurs : feu Pierre (Marie-Reine Morasse), André (Lise Dubois), Martine (Denis Huot), Suzanne (Fabien Trudel), Danielle (Philippe Moisan), Michel (France Trudel), Josée (Jean Grégoire) et Louise; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Falardeau : feu Jacques, Georges (Annie Daniak-Martel), feu Louise (feu Réal Guérette), Francine (Jean Larochelle), feu Claire, Linda (Viateur Tessier), Michèle, Denis (Raymonde Lavallée) et Benoît (Solange Doré); son filleul Frédéric-Emmanuel Beaupré (Isidora Janezic); sa filleule Marie-Josée Falardeau (Carl Lapointe) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement de Donnacona pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de la sclérose en plaques. https://spcanada.ca/