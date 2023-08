DUCHESNEAU, Cécile



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 juillet 2023, à l'âge de 85 ans et 4 mois, est décédée madame Cécile Duchesneau, épouse bien-aimée de monsieur Albert (Bert) Mountain, qu'elle est allée rejoindre. Elle était la fille de feu madame Alice Rhéaume et de feu monsieur Charles-Henri Duchesneau. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, dès 15 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles lors d'une cérémonie privée. Outre son fils Gary (Sylvie Boisvert) et sa fille Nancy (Alain Beaubien), elle laisse dans le deuil ses petits-fils adorés: Steven (Stéphanie Gadoury-Brun), Gabriel (Anne-Sophie Godbout), Scott (Audrey Bélanger) et William (Gabrielle Pomerleau); son frère et ses sœurs: Rolande, Huguette, André (Cristina De Filippis); son beau-frère, Michel Cossette; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Mountain: Diane (Lisette Demers), Irène (France Desrosiers), Herby (Line Moreau), Muriel et Louis-Marie Ross, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au fonds de Danielle Duchesneau Fund.The Danielle Duchesneau Funda/s Kingston Interval House, PO Box 21042, Kingston ON, K7L 5P5